Befana: 70 profughi da Siria e Afghanistan a evento Coisp a Roma (2)

- "Abbiamo fortemente voluto la partecipazione di queste famiglie che hanno conosciuto gli orrori della guerra - spiega in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp e promotore dell'iniziativa - per dare a questi bambini che hanno vissuto la fame e la miseria, la possibilità di divertirsi ed essere spensierati come tutti i loro coetanei, nella speranza che, grazie alla grande opera svolta da realtà come la Comunità di Sant'Egidio, possano finalmente trovare in Italia e in Europa un futuro migliore". (Com)