Iran: attacco Stato islamico a Kerman, 13 cittadini stranieri tra le vittime

- Sono almeno 13 i cittadini stranieri morti nel duplice attacco dello Stato islamico (Is), avvenuto il 3 gennaio nei pressi della tomba del generale dei pasdaran Qassem Soleimani, a Kerman, nell’Iran sud-orientale. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana "Irna", citando l'ufficio per le relazioni pubbliche dell'Organizzazione nazionale per le migrazioni della Repubblica islamica dell'Iran. I nomi dei cittadini stranieri uccisi sono: Reza Nourzehi; Mohammad Qassem Ahmadi; Maryam Tajik; Mohammad Matin Ahmadi; Mohammad Tajik; Nazanin-Fatemeh Azizi; Zahra Feyzi; Nazifeh Ghafoori; Ne'matollah Achkazi; Latifeh Achkazi; Massoumeh Achkazi; Razgol Alizehi; e Amir Ali Bameri. Il bilancio complessivo del duplice attacco rivendicato dall'Is è di almeno 91 morti e 277 feriti. (Irt)