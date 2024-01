Roma: Cangemi (Lega), Gualtieri merita carbone da Befana, città è pattumiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se potessi suggerirei alla Befana di portare carbone al sindaco Roberto Gualtieri che ha ridotto la nostra città a una vera e propria pattumiera, annoverata tra quelle più sporche e abbandonate tra le capitali europee". Lo afferma in una nota il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Giuseppe Cangemi. "Per non parlare - aggiunge - dello stadio Flaminio che è diretta espressione di questa incuria e di questo abbandono, piange il cuore a vederlo così. Un tempio dello sport, del rugby, del calcio, della musica, ridotto in quelle condizioni è una vera vergogna, è uno scempio, e bisogna agire affinché venga restituito alla città. La situazione è davvero nera ed è assurdo che il sindaco non sia capace di porre rimedio alle tante criticità che affliggono Roma. Ora è il momento della concretezza, delle risposte e se Gualtieri non è in grado, meglio che si torni al voto. Come si dice, con l'Epifania anche Gualtieri se ne va via". (Com)