Roma: per piccola dose droga semina panico fuggendo in auto, paura a Isola Farnese

- Aveva addosso una piccola quantità di hashish e per questo non si è fermato all'alt dei carabinieri, seminando il panico all'Isola Farnese a nord di Roma. Protagonista un uomo che stamattina, a bordo di una Smart For Four, ha ignorato lo stop dei militari in via Gherardo Gherardi e si è lanciato in una folle fuga a velocità sostenuta. La pattuglia dei carabinieri, del Nucleo Radiomobile della compagnia Cassia, però, lo hanno inseguito e sono riusciti a fermarlo poco dopo. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato trovato in possesso di un modesto quantitativo di hashish per cui verrà segnalato alla prefettura quale assuntore di droga. Ora si trova in caserma in attesa della convalida dell'arresto. (Rer)