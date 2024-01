Roma: assessore Sicurezza Lazio, vicina a comunità Canale Monterano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti, esprime in una nota vicinanza "al sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli, e a tutta la comunità cittadina per il crollo che ha interessato una palazzina del centro storico. Grazie anche alla tempestività dei soccorsi, tre persone sono state estratte vive, a loro vanno i migliori auguri di pronta guarigione. Un sentito ringraziamento - prosegue Regimenti - alla macchina dei soccorsi, agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della protezione civile che come sempre sono in prima linea per garantire assistenza e ridurre i disagi. L'auspicio è che il crollo non abbia compromesso la stabilità di altri edifici. Siamo in costante collegamento con la Prefettura per seguire l'evolversi della situazione". (Com)