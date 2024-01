Epifania: Confesercenti Ipsos, meno calze ma più pesanti, spesa media 67 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche calza di meno, ma più pesante. Quest’anno oltre un italiano su due – il 56 per cento – ha onorato la tradizione della Befana, facendo trovare a figli e nipoti un regalo in occasione dell’ultimo giorno delle festività invernali, una quota in diminuzione rispetto al 65 per cento registrato lo scorso anno. La calza, però, è decisamente più pesante: quest’anno la spesa media per il tradizionale omaggio a base di dolcetti e piccoli giochi sarà di circa 67 euro, in netto aumento rispetto ai 58 euro dell’epifania 2023. È quanto emerge dalla consueta indagine condotta da Ipsos per Confesercenti su un panel di consumatori in occasione dell’Epifania. Come sempre, la tradizione della Befana è più sentita nelle regioni del Centro e del Sud, dove a fare un regalo per l’Epifania quest’anno sono rispettivamente il 55 ed il 65 per cento, rispetto a quelle del Nord, dove la quota si ferma al 49 per cento. (segue) (Rin)