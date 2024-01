Ucraina: ministero Difesa britannico, perdite russe entro fine anno potrebbero superare mezzo milione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate russe potrebbero perdere fino a oltre mezzo milione di soldati, tra morti e feriti, entro la fine del 2024. E’ quanto ha sostenuto il ministero della Difesa britannico. In un video pubblicato su X, il dicastero ha segnalato che “il numero medio giornaliero delle vittime russe in Ucraina è aumentato di quasi 300 unità nel corso del 2023”. “L’aumento della media giornaliera riflette quasi certamente il peggioramento della prontezza delle forze russe e il passaggio a un esercito di massa di bassa qualità dopo la mobilitazione parziale del settembre 2022”, ha reso noto il ministero britannico. “Probabilmente alla Russia serviranno da cinque a dieci anni per ricostituire una forza militare di persone esperte e ben addestrate”, continua il messaggio. Se questo ritmo dovesse proseguire nel 2024, a fine anno “la Russia avrà perso oltre mezzo milione di militari in Ucraina”, in confrotno alle 70 mila perdite dell’Unione sovietica in Afghanistan tra il 1979 e il 1989. (Rel)