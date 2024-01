Mafia: Ronzulli (FI), onorare memoria Piersanti Mattarella, uomo onesto e coraggioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uomo libero, onesto, coraggioso, combattente per la legalità, espressione della politica intesa come servizio, e per questa sua incorruttibilità e rettitudine caduto 44 anni fa sotto i colpi di Cosa nostra". Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Piersanti Mattarella per tutti noi è stato e deve restare il simbolo di come la mafia si debba combattere anzitutto con i 'no' ad ogni genere di tentativo di condizionamento o asservimento della cosa pubblica alla criminalità. È proprio il 'no', netto e dignitoso, la prima forma di prevenzione. Per questo, oggi, dobbiamo chinare il capo e ricordare con rispetto e onorare la memoria di Mattarella, esempio da seguire nella quotidiana lotta alla mafia", conclude. (Rin)