Germania: ministro Giustizia, non possiamo estradare ucraini fuggiti per non essere arruolati

- La legge tedesca non consente di estradare uomini di nazionalità ucraina fuggiti in Germania per non partecipare alla mobilitazione militare nel loro Paese. E’ quanto emerge dalle parole del ministro della Giustizia tedesco, Marco Buschmann. Parlando al quotidiano “Welt am Sonntag”, il ministro ha spiegato di capire “l'impulso del governo ucraino di richiamare gli uomini all'estero per il servizio militare”. “La chiamata è legittima. Tuttavia, non potremo costringere nessuno in Germania a prestare servizio militare all'estero”, ha spiegato Buschmann. Attualmente in Ucraina si discute su come le forze armate possano reclutare più soldati e il ministero della Difesa di Kiev ha fatto un appello agli ucraini fuggiti all'estero affinché ritornino e difendano la loro patria. (Geb)