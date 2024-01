Cisgiordania: fonti stampa, due palestinesi feriti in raid israeliano a Qatanna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due palestinesi sono rimasti feriti in un presunto raid delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Qatanna, 12 chilometri a nord-ovest di Gerusalemme, in Cisgiordania. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", secondo cui durante l'attacco "numerosi uomini palestinesi" sono stati arrestati. Secondo quanto riferito dall'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", dal 7 ottobre 2023, quando è iniziata la guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, almeno 325 palestinesi sono morti e 3.800 sono rimasti feriti nelle incursioni delle Idf in Cisgiordania. (Res)