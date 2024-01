Polizia: Dca, 338 operazioni e 2.355 arresti nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 si chiude con 338 operazioni e 2.355 arresti da parte della polizia di Stato. E’ quanto emerge dal bilancio dell'attività di contrasto della Direzione centrale anticrimine (Dca) della polizia di Stato nel 2023. Nello specifico, le operazioni sono state 89 contro la criminalità organizzata (con 820 arresti), 32 per reati contro la pubblica amministrazione ed economico finanziari (84 arresti), 73 per reati contro il patrimonio (298 arresti), 75 per reati legati agli stupefacenti (858 arresti), 22 contro immigrazione irregolare e sfruttamento della prostituzione e del lavoro (145 arresti) e 47 per reati contro la persona e a sfondo sessuale (150 arresti). Delle operazioni per reati contro la persona e a sfondo sessuale, 13 hanno riguardato baby gang o minori, con 46 under18 arrestati. (segue) (Rin)