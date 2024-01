Burundi: Usa, preoccupazione per dichiarazioni presidente Ndayishimiye contro omosessuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato statunitense si è così espresso in seguito a recenti dichiarazioni rilasciate da Ndayishimiye nel corso di una conferenza conferenza stampa. Il presidente del Burundi, oltre a definire il matrimonio tra persone dello stesso sesso una “pratica abominevole” e l’omosessualità una “maledizione”, ha detto che gli omosessuali dovrebbero subire la lapidazione in pubblico: “Penso che se trovassimo queste persone in Burundi, dovrebbero essere portate negli stadi e lapidate, e farlo non sarebbe un peccato”. “Questo è quello che meritano”, ha aggiunto. Nel suo Paese le relazioni omosessuali sono punibili con multe e pene detentive da tre mesi a due anni. (Was)