Germania: ministro Giustizia, reintroduzione leva obbligatoria sottrarrebbe giovani a mercato del lavoro

- Il ministro della Giustizia tedesco, Marco Buschmann, è “molto scettico” a proposito della reintroduzione della leva obbligatoria in Germania “per ragioni costituzionali, ma anche per altri motivi”. Parlando al quotidiano “Welt am Sonntag”, il ministro ha spiegato che, “da un punto di vista costituzionale, esiste un problema di uguaglianza. (...) Il ministero della Difesa starebbe pensando a una modifica del servizio di leva: tutti gli uomini vengono radunati e poi si vede chi richiamare effettivamente. Tuttavia, per mantenere l’uguaglianza civica e la giustizia militare, è fondamentale che gli arruolamenti non siano effettuati in modo arbitrario. Quindi da un punto di vista costituzionale tutto ciò non è banale”. “Sono contrario al servizio militare obbligatorio anche per un altro motivo: se lo ripristinassimo e richiamassimo centinaia di migliaia di giovani per amore della giustizia, li toglieremmo dal mercato del lavoro. La carenza di lavoratori è già un fattore frenante per l’economia. Quindi questo ci indebolirebbe economicamente”, ha evidenziato il ministro. “Infine, come liberale, provo anche un enorme senso di fastidio quando lo Stato interviene in modo così massiccio nella vita dei giovani”, ha concluso Buschmann. (Geb)