Polizia: Dca, 531 utilizzi taser nel 2023

- Nel 2023, il comparto controllo del territorio ha incrementato l’utilizzo e l’efficacia delle tecnologie in uso, prevedendo, tra le altre cose, l’impiego sempre più massivo di tablet, telecamere, software di analisi, armi (Taser) e dotazioni speciali, veicoli con dotazioni di sicurezza particolarmente avanzate, nonché “app” dedicate. Il numero di utilizzi totali del “Taser”, dall’avvio della progettualità nel 2022, è di 1168, dei quali solo nel 2023 è di 531. E’ quanto emerge dal bilancio dell'attività di contrasto della Direzione centrale anticrimine della polizia di Stato nel 2023. In particolare, nel 2023 sono state segnalate 168 estrazioni, 104 attivazioni del warning-arc e 256 utilizzi completi. È in fase di avvio un tavolo tecnico interforze per valutare l’adozione di un modello di arma più avanzato (Taser X10). Lo scudo introdotto nel 2021, costituisce un valido supporto per la valorizzazione di episodi di litigiosità in ambito familiare migliorando concretamente l’efficacia degli interventi da parte delle Volanti. Dalla sua attivazione sono state inserite circa 170.600 schede, di cui circa 80.000 solo nell’anno 2023. Nel 2023 sono state ricevute 34.756 segnalazioni attraverso l’app. YouPol delle quali 1.820 per “bullismo”, 10.870 per “droga”, 1.610 per “violenza domestica” e 20.456 per segnalazioni di “Altro”. (Rin)