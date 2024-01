Giappone: terremoto, numero vittime raggiunge 100

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle vittime del terremoto che ha colpito il Giappone centrale il primo gennaio è salito a cento, mentre quello dei dispersi è sceso a 211. La prefettura di Ishikawa e il comune di Wajima ritengono che ci siano un centinaio di punti in cui i residenti sono rimasti intrappolati sotto le macerie. A complicare il lavoro dei soccorritori è la pioggia, prevista fino a domani; dovrebbero poi seguire precipitazioni nevose. Oltre 31 mila persone sono state evacuate e sono ospitate in 357 alloggi di emergenza. La regione continua a essere scossa, in particolare la penisola di Noto, dove questa mattina è stato registrato un sisma di magnitudo 5.3.(Git)