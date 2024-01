Governo: Borghi (Iv), Meloni inadeguata, vede fantasmi dove non ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Un pubblico ufficiale non può evocare non meglio precisate entità". Se Giorgia Meloni "è a conoscenza di pressioni indebite, deve riferirle alla magistratura" e invece " preferisce l'allusione". Il rischio è che "questa uscita possa alimentare una ridda di sospetti. Un premier non può permetterselo, deve preservare la tranquillità delle istituzioni". Lo afferma, in una intervista al quotidiano La Repubblica, il senatore Enrico Borghi, componente del Copasir e capogruppo di Italia Viva al Senato. "Draghi? Qui siamo alla paranoia. Davvero si può pensare che Draghi stia tramando alle sue spalle? Suvvia". "Meloni è in confusione", aggiunge Borghi, "non è adeguata. E non dimostra di avere in mano le redini del vapore, vedendo fantasmi laddove non ci sono". Per il senatore di Italia Viva, la premier "non riesce a fare il salto da leader di opposizione a capo del governo". (Rin)