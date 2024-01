Corea del Nord-Giappone: Kim invia a Kishida solidarietà e condoglianze per terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha inviato un messaggio di solidarietà al primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, per il terremoto che ha colpito il suo Paese il primo gennaio. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), precisando che il messaggio è stato inviato ieri. Kim “ha espresso la sua profonda solidarietà e le sue condoglianze al primo ministro e, attraverso lui, alle famiglie in lutto e alle vittime, per la triste notizia che grandi perdite umane e materiali sono state causate dai terremoti in Giappone dall’inizio del nuovo anno”. Il leader nordcoreano ha auspicato che le popolazioni delle zone colpite possano tornare a una vita normale “il più presto possibile”. (Git)