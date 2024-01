Lavoro: Rixi, su portuali Pd spreca energie, emendamento annunciato e preparato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi dichiara: "L'autolesionismo del Pd è senza limiti. Sui fondi destinati alla proroga degli aiuti per i lavoratori delle imprese portuali ha sprecato l'ennesima occasione per un 'bel tacere'", spiega. "Il nostro ministero si è impegnato per presentare un emendamento in sede di conversione del Dl Milleproroghe con la copertura delle somme necessarie, come già manifestato dal ministro Salvini nel corso del CdM che ha approvato il decreto. Lo abbiamo annunciato e abbiamo preparato l'emendamento", precisa il viceministro. "D'altronde c'è chi è abituato a sprecare tempo ed energie con polemiche sterili e infondate e chi – come noi – si impegna quotidianamente per trovare soluzioni", conclude. (Rin)