Trasporti: Gualtieri, tranvia Togliatti sarà pronta a marzo 2026

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A seguito della aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione della tranvia Togliatti di Roma, finanziata attraverso il Pnrr, il sindaco Roberto Gualtieri fa sapere che il cantiere si concluderà entro marzo 2026. "Questo progetto infrastrutturale riveste un'importanza strategica per la nostra città, in quanto costituisce un sistema fondamentale di connessione tra la rete tranviaria, la rete metropolitana e ferroviaria", sottolinea in una nota, pubblicata sui social network, il sindaco Gualtieri. Questa nuova tranvia, infatti, nel suo percorso tangenziale di quasi 8 chilometri, collega la stazione metropolitana della Linea B di Ponte Mammolo con quella della linea A Subaugusta, "percorrendo tutto viale Palmiro Togliatti, scambiando con la nuova linea C presso il nodo di Centocelle, con la linea ferroviaria regionale FL2 presso il viadotto di sovrappasso della linea ferroviaria stessa, e con la futura tranvia Termini-Giardinetti-Tor Vergata - spiega Gualtieri -. Una volta finalizzata l'assegnazione dell'opera, sarà presentato il progetto definitivo, propedeutico all'inizio dei lavori che, secondo il cronoprogramma, partiranno a giugno. Il cantiere si concluderà entro marzo 2026, con un periodo di pre-esercizio fino a giugno. Subito dopo collaudo e test, la linea sarà operativa. L'aggiudicazione di questa gara rappresenta un passo importante per potenziare il sistema di trasporto pubblico della Capitale, puntando su intermodalità, maggiore efficienza e sostenibilità", conclude Gualtieri. (Rer)