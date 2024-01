Regno Unito: “Telegraph”, polizia ha usato dati dei passaporti per compiere riconoscimenti facciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Regno Unito ha usato segretamente la banca dati dei possessori di passaporti britannici per condurre centinaia di riconoscimenti facciali. Lo hanno rivelato il quotidiano “The Telegraph” e il gruppo editoriale d’inchiesta “Liberty Investigates”. Al congresso del Partito conservatore dello scorso ottobre, il sottosegretario competente per Crimine, Polizia e Incendi, Chris Philp, ha dichiarato che le forze dell’ordine dovrebbero utilizzare i dati dei 46 milioni di persone che possiedono un passaporto britannico per compiere riconoscimenti facciali utili a identificare gli autori di reati. Tuttavia, questa prassi sarebbe già in corso almeno dal 2019. Soltanto nei primi mesi del 2023, sono stati oltre 300 i casi in cui le foto dei detentori dei passaporti sono state usate in questo modo. La polizia ha condotto ricerche anche a partire dalla banca dati britannica sull’immigrazione, che raccoglie informazioni sugli stranieri. L’Ufficio del commissario all’Informazione – ente indipendente per la tutela dei dati – è in contatto con il ministero dell’Interno “in merito a diverse questioni relative alla tecnologia di riconoscimento facciale, per garantire meglio il suo uso in linea con i principi di protezione dei dati”, ha fatto sapere un portavoce dell’organo. (Rel)