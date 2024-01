Gaza: forze Israele, armi di Hamas nascoste in sacchi con logo Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno trovato equipaggiamenti attribuiti alla Nukhba, l'unità militare speciale del movimento islamista palestinese Hamas, nascosti all'interno di sacchi contrassegnati con il logo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa), in una clinica nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito le stesse Idf su X (ex Twitter), aggiungendo che in un edificio vicino alla clinica sono stati trovati lanciarazzi Rpg, armi Kalashnikov e munizioni. Nel corso delle proprie operazioni, le Idf hanno anche attaccato "diverse cellule terroristiche", oltre ad aver localizzato e distrutto un magazzino contenente "decine di Kalashnikov, un centinaio di cartucce", Rpg e armi di vario tipo. (Res)