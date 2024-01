Regno Unito: deputato conservatore si dimette, contrario a nuove estrazioni nel Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato conservatore britannico Chris Skidmore ha annunciato le sue dimissioni in relazione ai piani del governo di promuovere nuove estrazioni di gas e petrolio nel Mare del Nord. Lo ha reso noto il quotidiano “The Telegraph”. Skidmore, che è anche ex sottosegretario all’Energia, ha dichiarato di non poter proseguire il suo mandato di parlamentare in vista del voto di lunedì su un disegno di legge per garantire le licenze annuali per petrolio e gas. La proposta è stata presentata dal governo lo scorso novembre. In passato, Skidmore aveva già preannunciato che non si sarebbe candidato alle prossime elezioni parlamentari. Tuttavia, le sue dimissioni determinano ora la necessità di elezioni suppletive nel suo collegio: Kingswood, vicino a Bristol. (Rel)