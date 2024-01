Mafia: Faraone (Iv), Piersanti Mattarella modello e faro per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 6 gennaio del 1980 a Palermo, veniva ucciso il presidente della Regione Piersanti Mattarella. Un uomo che non ha mai arretrato nella rivoluzione politica e culturale di anni difficili per la Sicilia, ha pagato con la vita quelle scelte di trasparenza. E da allora il suo modello politico di eguaglianza sociale, di solidarietà e di rigore amministrativo sono faro per tutti". Lo afferma il capogruppo alla Camera di Iv, Davide Faraone. (Rin)