Sicurezza: Piantedosi, dati Dca testimoniano grande impegno del governo

- I risultati operativi contenuti nel report della Direzione centrale anticrimine (Dca) testimoniano il grande impegno del Governo sul fronte della sicurezza. Lo scrive sui social il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Con oltre 247 mila unità impegnate sul territorio, la Polizia di Stato lo scorso anno ha controllato 8,7 milioni di persone e ne ha arrestate 1.678 nel corso delle operazioni di maggior rilievo per il contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di droga. Dati positivi anche sul fronte degli ammonimenti per atti persecutori e violenza di genere, che sono cresciuti del 26 per cento rispetto all'anno precedente", conclude. (Rin)