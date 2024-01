Business news: Spagna, Telefonica e sindacati firmano contratto collettivo e piano licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni Telefonica e i sindacati spagnoli hanno firmato gli accordi per il nuovo contratto collettivo di lavoro e per il piano di licenziamento che interesserà 3.421 dipendenti di diverse filiali. Gli accordi sono stati sostenuti all'unanimità dall'azienda e dai rappresentanti dei lavoratori con 24 voti a favore, zero contrari e nessuna astensione, come comunicato alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv).Telefonica ha ridotto l'impatto dei licenziamenti collettivi del 33 per cento rispetto alle 5.124 uscite proposte ai sindacati all'inizio delle trattative. (Spm)