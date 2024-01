Business news: Spagna, Edisun Power acquista tre impianti solari da 941 megawatt nei pressi di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda svizzera Edisun Power ha raggiunto un accordo con Smartenergy Group per l'acquisto di tre parchi solari nei dintorni di Madrid con una capacità di 941 megawatt, che saranno pronti per la costruzione entro la fine del 2024. Come riferisce il quotidiano "El Economista", l'investimento complessivo sarà di circa 800 milioni di euro. Si tratta degli impianti fotovoltaici di Pradillos e Fuencarral (situati a Toledo, rispettivamente con 390 megawatt e 291 megawatt di potenza) e dell'impianto di Loeches (a sudest di Madrid, con 260 megawatt). Il gruppo Edisun Power finanzia e gestisce impianti solari in diversi Paesi europei. L'azienda ha iniziato la sua attività in questo settore nel 1997 ed è quotata alla Borsa svizzera dal settembre 2008. Attualmente la società possiede 36 impianti solari in Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Italia e Portogallo. (Spm)