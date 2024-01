Business news: Avengrid (Iberdrola) rescinde accordo di fusione con Pnm Resourses

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avangrid, la filiale statunitense dell'azienda energetica spagnola Iberdrola, ha deciso di rescindere l'accordo di fusione con Pnm Resources, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite per la chiusura della transazione dal valore di circa 7 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", è quanto comunicato in una nota inviata dalla società alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) spagnola. Avangrid intende quindi ora "continuare a concentrarsi sulle sue forti opportunità di crescita" con circa 8,1 miliardi di euro garantiti in progetti durante negli Stati Uniti nei prossimi anni. L'acquisizione avrebbe creato una delle più grandi aziende del settore nordamericano, con dieci utility regolamentate in sei Stati (New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Mexico e Texas). (Spm)