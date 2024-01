Befana: dalla festa di piazza Navona agli eventi artistici, le iniziative a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di festa che chiude il periodo natalizio a Roma vede protagonista la tradizionale Festa della Befana di piazza Navona. È uno degli eventi più attesi in città e che alle 10:30 si apre con il volo della Befana: la vecchina simbolo della giornata planerà dal cielo in sella alla scopa e atterrerà nella piazza. La banda del corpo nazionale dei vigili del fuoco farà da contorno e Rossella Santilli, giornalista Rai del TgR Lazio condurrà l’evento dal vivo, aiutando i bambini a scovare la Befana fra i tetti di piazza Navona dove abitualmente resta impigliata. Sulla piazza, anche domani, domenica 7 gennaio, inoltre, sarà possibile girare tra gli stand e fare incetta di dolciumi o manufatti artigianali. E per i più piccoli non manca la giostra. E per gli amanti delle tradizioni, un appuntamento da non mancare è alle 10 per il corteo "Viva la Befana": si parte da via della Conciliazione e si sfila dietro ai Re Magi accompagnati da gruppi che mettono in scena rievocazioni storiche. Sono due invece le occasioni a cui non possono mancare oggi gli sportivi: alle 10 da via Lemonia, davanti al Parco degli Acquedotti, si corre sui dieci chilometri della Roma Road Runners e alle 15 si tiene la corsa podistica del giocattolo con partenza dalla Terrazza del Pincio. (segue) (Rer)