Befana: dalla festa di piazza Navona agli eventi artistici, le iniziative a Roma (2)

- Diverse le iniziative artistiche, che proseguono anche per domani: Luci d’artista per la Pace continua a illuminare cinque luoghi simbolo della Capitale con altrettante installazioni pensate da grandi artisti contemporanei italiani: Mimmo Paladino a piazza della Minerva con l’opera Natura primitiva; Marco Tirelli a Piazza Borghese con le forme geometriche di luce Senza Titolo; Pietro Ruffo a piazza Sant’Ignazio con il videomapping The Shape of Peace; Marinella Senatore a piazza San Pantaleo con We rise by lifting others; Fulvio Caldarelli a Corviale con Love 2023, che vede la curatela di Achille Bonito Oliva. All'Auditorium Parco della Musica, invece, alle 18 in Sala Sinopoli va in scena l’Orchestra Popolare Italiana, insieme al Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni che torna sul palco con "La Chiarastella 2024", un progetto originale di Ambrogio Sparagna: partecipano Peppe Servillo, Ziad Trabelsi e Theodoro Melissinopoulos. (segue) (Rer)