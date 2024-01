Befana: dalla festa di piazza Navona agli eventi artistici, le iniziative a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non mancano per l'epifania in città gli appuntamenti stellari del Planetario di Roma, adatti anche ai bambini: gli spettacoli sono in programma il 6 gennaio alle 11 e alle 17 e il 7 gennaio alle 16. Per gli amanti della settima arte, invece, restano aperte le porte della Casa del Cinema: oggi, 6 gennaio, alle 18 sarà proiettato "Turist" di Ruben Ostlund e alle 20:30 "The Apartment" del regista Billy Wilder. Gli spettacoli proseguono il 7 gennaio: alle 18 è in calendario "The Shining", il capolavoro di Stanley Kubrick, mentre alle 20:30 c'è il cinema dei fratelli Coen con la pellicola "Fargo". E per il 7 gennaio, prima domenica del mese, infine, torna l’ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo, i Fori Imperiali e l’Area Sacra di Largo Argentina. (Rer)