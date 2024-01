Governo: Schlein, Meloni mente al Paese per coprire difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni faccia i nomi e i cognomi “di chi prova a ricattarla, se il suo non è il solito vittimismo per coprire i fallimenti del governo”. Lo dice in un'intervista alla Repubblica, alla luce di quanto dichiarato in conferenza stampa giovedì dalla presidente del Consiglio, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, secondo cui Meloni “mente al Paese”, nega le difficoltà, “rifiuta di assumersi le sue responsabilità”. “Se è vero quello che dice è un pericolo per l'Italia. Dovrebbe consegnare alle autorità competenti gli elementi in suo possesso”, prosegue. “Non può rispondere 'non chiedetemi di essere più precisa'. Ho il timore - aggiunge -, come già visto con Crosetto, che sia il solito vittimismo e complottismo da quattro soldi per coprire fallimenti economici e sociali. Un comportamento non adatto a chi governa il Paese che ora guida il G7”. Secondo la segretaria democratica la premier “rivela una distanza siderale dalle esigenze concrete delle persone. Propone un mix tra bugie, vittimismo e difese dell'indifendibile, con buchi di visione evidenti. Non sa cosa siano le liste d'attesa, il caro mutui e il caro vita che pesano sul vigilante che guadagna cinque euro l'ora e sulla giovane madre single che prende 900 euro di stipendio e ne paga 850 di mutuo. Non parla di violenza sulle donne forse perché l'opposizione concentrava le poche risorse a sua disposizione in manovra a quel tema mentre la destra distribuiva mance per finanziare campi da golf. Copre con menzogne enormi difficoltà, come sulla drammatica vertenza dell'ex Ilva”. (segue) (Rin)