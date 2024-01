Governo: Schlein, Meloni mente al Paese per coprire difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi - sottolinea Schelin - continueremo a usare tutti gli strumenti per chiedere al governo di rendere conto dell'imbarazzo che causa al Paese. La risposta della premier su Pozzolo è stata del tutto insufficiente, soprattutto a fronte della testimonianza del ferito che, da operaio, temeva di denunciare un politico che gira armato e ha usato con arroganza persino l'immunità. Meloni avrebbe dovuto chiedere scusa e pretendere le dimissioni. E invece racconta la storiella di parlamentari non consci delle loro responsabilità: è lei, alla guida del suo partito personale, ad aver fatto le liste. Non può negare le sue responsabilità. Ma lo fa su tutto: sulla bocciatura della riforma del Mes e sulla legge bavaglio, dà la colpa al Parlamento, quando è lei a dare la linea alla sua maggioranza”. E sull'inchiesta Verdini-Anas, “la difesa di Meloni è debolissima. Salvini deve riferire: non è indagato ma le ordinanze - che la legge bavaglio vuole oscurare - delineano un sistema di intermediazione tra manager pubblici e imprenditori che usavano la loro prossimità al ministro e a un sottosegretario della Lega”. “Adesso ci sono io alla guida del Pd - conclude Elly Schlein -. E sulla Rai dico che Meloni sarà l'ultima premier a lottizzarla: bisogna intervenire con una riforma che dia indipendenza dai partiti”. (Rin)