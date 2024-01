Vietnam-Laos: premier Sonexay Siphandone arrivato ad Hanoi per visita di due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Laos, Sonexay Siphandone, accompagnato da una delegazione, è arrivato oggi ad Hanoi per una visita ufficiale di due giorni (6 e 7 gennaio) ed è stato accolto con una cerimonia dall’omologo del Vietnam, Pham Minh Chinh. I due premier presiederanno la 46ma riunione della Commissione intergovernativa congiunta. Lo riferisce il portale del governo vietnamita. I due Paesi celebrano quest’anno 62 anni di relazioni e il 47mo anniversario del Trattato di amicizia e cooperazione. L’interscambio commerciale è stato di 1,7 miliardi di dollari nel 2022 e alla fine di quell’anno gli investimenti vietnamiti in Laos hanno raggiunto 5,34 miliardi di dollari, distribuiti in 239 progetti. (Fim)