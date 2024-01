Università: Bernini, ultimi quiz in Medicina, presto si entrerà con esame dopo sei mesi di corso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega chiede l’abolizione del numero chiuso. “Il numero chiuso - ha precisato Bernini - per come lo abbiamo conosciuto ed ereditato non esiste già più. Abbiamo aumentato i posti di oltre 3 mila unità quest’anno e l’incremento è stimato in 30 mila nei prossimi sette anni”. “Dal primo giorno del mio mandato - ha ricordato - ho parlato di apertura sostenibile perché era necessario cambiare, coniugando il maggiore accesso degli studenti con la sostenibilità del sistema e della qualità della formazione. È su questa linea che continuiamo a muoverci: procederemo in maniera graduale e progressiva. Abbiamo il dovere di continuare a garantire la qualità dell’offerta formativa che un’apertura indiscriminata non assicurerebbe”. Per Bernini “darsi l’obiettivo dell’apertura non è sbagliato, ma è appunto un obiettivo intorno al quale costruire le condizioni sistemiche, con gradualità, realismo e senso di responsabilità”. “L’accesso libero, senza potenziare gli atenei, non garantirebbe la formazione di medici qualificati. È la differenza che c’è tra una Università degna di questo nome e un laureificio dove chi si laurea non ha mai visto una corsia di ospedale o un paziente in carne ed ossa. Chi governa ha il dovere della responsabilità ed evitare allarmismi. Le previsioni ci dicono che - a causa del calo delle nascite - il fabbisogno di medici, dopo un periodo di aumento, è destinato a calare”, ha concluso la ministra. (Rin)