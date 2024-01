Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo coperto al mattino, occasionali schiarite sui settori occidentali e settentrionali tra il pomeriggio e la sera. Precipitazioni deboli o localmente moderate, diffuse fino al primo mattino, quindi in attenuazione a ovest ma tendenti a insistere durante la giornata ad est e sul sud della regione, nevose oltre i 1200-1400 metri. Temperature minime e massime in leggero aumento. In pianura minime tra 3 e 6 °C, massime tra 7 e 10 °C. (Rem)