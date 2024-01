Mafia: La Russa, Piersanti Mattarella modello di integrità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato Ignazio La Russa ricorda Piersanti Mattarella nel giorno dell'anniversario della sua uccisione. "Onoriamo oggi la memoria di Piersanti Mattarella, barbaramente ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980 a Palermo. Allievo di Aldo Moro, aveva avviato una importante rivoluzione in Sicilia all’insegna della lotta alla speculazione edilizia e a favore di una maggiore trasparenza". "Fu il volto del cambiamento in una Regione restia a voler cambiare - prosegue - E il suo operato, contraddistinto da legalità rappresenta ancora oggi, a 44 anni dal suo assassinio, un virtuoso esempio di doveroso rispetto delle istituzioni. Un modello di integrità nella gestione della pubblica amministrazione che deve essere da guida per l’azione di tutti noi. Il più sincero omaggio, mio personale e del Senato della Repubblica”, conclude La Russa.(Rin)