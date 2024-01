Libano-Israele: Hezbollah, oltre 60 razzi verso base israeliana in risposta a uccisione Al Arouri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha lanciato oggi più di 60 razzi contro una base militare delle Forze di difesa israeliane (Idf) nel nord di Israele, "in risposta all'uccisione" del vicepresidente dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, Saleh al Arouri. E' quanto annunciato da Hezbollah in una nota ufficiale. Dopo circa un'ora dal lancio della raffica di razzi dal Libano, sono suonate le sirene d'allarme anti-razzo in circa 40 comunità nel nord di Israele. Da parte loro, le Idf hanno confermato l'attacco su X (ex Twitter). "Circa 40 razzi sono stati lanciati dal Libano verso l'area del Monte Meron, nel nord di Israele", hanno riferito le Idf, aggiungendo di aver risposto all'attacco colpendo una "cellula terroristica" nel sud del Libano, "responsabile dei lanci di alcuni razzi". Non ci notizie di vittime o danni materiali.Il numero due di Hamas Al Arouri è morto martedì, 2 gennaio, in un presunto attacco di Israele a Beirut, capitale del Libano. Ieri, in un discorso televisivo, il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, aveva affermato che una risposta all'uccisione in Libano di Al Arouri era "inevitabile". "Se rimaniamo in silenzio sull'assassinio di Al Arouri, il Libano sarà esposto al pericolo. Il suo omicidio è stato una violazione grave e pericolosa", aveva detto il leader di Hezbollah. (Lib)