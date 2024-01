Usa: Blinken incontrerà oggi omologo turco Fidan e presidente Erdogan, poi tappa in Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in visita in Turchia, incontrerà oggi a Istanbul il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan (alle 12 ora locale) e il presidente Recep Tayyip Erdogan (alle 14). Blinken si sposterà poi in Grecia, sull’isola di Creta, per un colloquio (previsto per le 17.50) col primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Lo riferisce il dipartimento di Stato statunitense. Blinken è impegnato in un viaggio in Medio Oriente iniziato il 4 gennaio e in programma fino all’11, nell’ambito della crisi di Gaza. Dopo la Turchia e la Grecia seguiranno tappe in Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Cisgiordania ed Egitto.(Was)