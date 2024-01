Argentina: iniziati colloqui tecnici con delegazione dell'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Argentina ha iniziato oggi incontri formali con i tecnici del governo di Javier Milei per iniziare la revisione dell'attuale accordo ed eventualmente rinegoziarlo. Lo riferisce l'agenzia Telam. Il ministro dell'Economia Luis Caputo e il capo di gabinetto Nicolas Posse incontreranno la squadra del Fondo lunedì prossimo. "È stato concordato con il Fmi che gli incontri con le squadre tecniche di Economia e della Banca centrale inizieranno oggi e che l'incontro con Posse e Caputo si terrà, in linea di principio, lunedì", ha detto a Télam una fonte di economia. A gennaio sono in scadenza circa 1.900 milioni di dollari che Milei pagherebbe verso la fine del mese, mentre porta avanti i colloqui con i tecnici dell'organizzazione per sbloccare le erogazioni dell'attuale accordo, sospese a fine 2023.(Abu)