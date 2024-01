Usa: Biden, Trump promuove la violenza politica e glorifica i rivoltosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha mai voluto denunciare la violenza politica, e ha invece glorificato gli insurrezionisti che hanno assaltato il Congresso il 6 gennaio 2021, chiamandoli patrioti. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso in Pennsylvania. “Non solo non ha mai condannato la violenza politica, ma lui e i suoi sostenitori hanno anche reagito con divertimento ad azioni terribili come l’aggressione subita dal marito di Nancy Pelosi: voglio dire una cosa chiaramente, negli Stati Uniti la violenza politica non è mai accettabile”, ha detto. (Was)