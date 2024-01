Usa: Corte suprema accetta il caso di Trump in Colorado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha accettato di prendere in considerazione il caso di Donald Trump in Colorado, dopo che la Corte suprema statale lo ha squalificato dalle primarie repubblicane di quest’anno sulla base del 14mo Emendamento della Costituzione. La decisione dei giudici avrà implicazioni anceh in tutti gli altri Stati, dove in più occasioni sono state avviate cause per impedire a Trump di partecipare alle primarie alla luce del suo ruolo nelle rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Il 14mo Emendamento, infatti, stabilisce che chiunque abbia preso parte ad una insurrezione non può ricoprire incarichi pubblici. In una breve nota, la Corte suprema federale ha annunciato che le argomentazioni del caso avranno inizio il prossimo 8 febbraio. (Was)