Brasile: governo, rimossa dopo 32 anni tassa Usa del 103,4 per cento sull'acciaio brasiliano

- La tassa del 103,4 per cento imposta dagli Stati Uniti sui tubi d'acciaio del Brasile è stata rimossa dopo 32 anni. Lo ha dichiarato il ministro dell'Industria nonché vice presidente del Brasile, Geraldo Alckmin, durante la presentazione dei risultati della bilancia commerciale. La misura protezionista era in vigore dal 1992 ed è stata revocata ieri, 4 gennaio. Alckmin ha affermato che il Brasile è stato l'unico Paese rimosso dalla misura di difesa imposta dagli Stati Uniti, aggiungendo che "si tratta di un risultato importante che amplierà le esportazioni del Paese. Il sovrapprezzo ha reso i prodotti siderurgici brasiliani più costosi. Si tratta del quarto dazio antidumping ritirato dal 2022". La misura antidumping veniva usata per i tubi saldati di acciaio non legato originari del Brasile per evitare che i prodotti a basso costo pregiudicassero i produttori locali statunitensi. Il Brasile ha esportato nel 2023 circa 332 milioni di dollari in lavori di ghisa, acciaio o ferro agli Stati Uniti, che rappresentano il 18 per cento delle esportazioni di questo genere. Per quanto riguarda i tubi di acciaio, le esportazioni per gli Stati Uniti hanno sommato 457 mila di dollari nel 2023, due per cento delle esportazioni brasiliane in questo segmento.(Brb)