© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Germania dovrebbe aver registrato a dicembre un aumento al 3,7 per cento, dal 3,6 per cento di novembre. È quanto si apprende dai dati preliminari sul livello generale dei prezzi, diffusi dall’Ufficio federale di statistica (Stba). Per l’intero 2023, l’indicatore viene stimato al 5,9 per cento. I risultati definitivi verranno pubblicati dall’Stba nella giornata del 16 gennaio. (Geb)