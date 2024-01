Business news: spagnola Acs cresce in Australia con contratti per oltre 5,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di costruzioni spagnola Acs continua a rafforzare la propria posizione in Australia dove solo nella seconda metà del 2023 ha chiuso dieci contratti per un valore di oltre 5,7 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "Ok Diario", il più importante è stato firmato a dicembre da un consorzio formato da Cimic, controllata di Acs, Maca Civil, e da Acciona per i lavori di miglioramento di una strada di Melbourne in Australia, nota come M80 Ring Road, per 2,3 miliardi di euro. Nello stesso mese, Cimic Group, Ugl e Cpb Contractors sono state selezionate da Transgrid per costruire la sezione occidentale del progetto di trasmissione elettrica ad alta tensione HumeLink. Si tratta di un nuovo progetto che collegherà Wagga Wagga, Bannaby e Maragle nella regione del Nuovo Galles del Sud, in Australia, e aumenterà significativamente la capacità della rete elettrica negli Stati orientali del Paese. Il progetto prevede circa 385 chilometri di nuove linee di trasmissione e genererà ricavi per oltre 1,2 miliardi di euro. (Spm)