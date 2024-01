Business news: Croazia, calo costante acquisto di immobili da parte di cittadini stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Croazia i cittadini stranieri hanno acquistato meno immobili nel 2023 rispetto ai due anni precedenti. Dall'inizio dell'anno all'11 dicembre nel Paese balcanico sono stati venduti complessivamente 66.701 immobili, i cui acquirenti erano cittadini stranieri, cioè il 7 per cento in meno rispetto allo scorso anno. Il numero di immobili venduti e il valore totale delle transazioni sono i più bassi degli ultimi due anni. Lo riportano i dati ufficiali della Banca centrale croata (Hnb), secondo cui la maggior parte degli acquirenti stranieri, provenienti da Germania, Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno deciso di acquistare per lo più appartamenti e case al mare. Anche i cittadini croati hanno acquistato il 25 per cento in meno di proprietà rispetto all'anno scorso. Continua inoltre l'aumento dei prezzi, che alla fine di giugno erano più alti del 14 per cento rispetto all'anno precedente. (Seb)