Business news: Regno Unito, inflazione generi alimentari scende al 6,7 per cento a dicembre

- L'inflazione dei generi alimentare nel Regno Unito è diminuita al 6,7 per cento a dicembre, in calo rispetto al 7,8 per cento del mese di novembre. Questo è il tasso più basso negli ultimi 18 mesi. Lo ha dichiarato il Consorzio britannico al dettaglio (Brc), ripreso dal quotidiano "Financial Times", secondo cui il rallentamento è in parte dovuto alle offerte stagionali e ai negozi che hanno abbassato il costo di alcuni articoli durante il periodo festivo. (Rel)