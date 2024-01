Business news: Francia, accordo tra Bnp Paribas e associazione consumatori Clvc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca francese Bnp Paribas ha trovato un accordo con l'associazione francese dei consumatori Clcv, dopo essere stata condannata a fine novembre in appello per pratiche fraudolente e ricettazione. Lo riferisce il quotidiano "Le Parisien", spiegando che la banca potrebbe pagare tra i 400 e i 600 milioni di euro di rimborso ai consumatori. Nel 2016 Clvc ha portato in tribunale Bnp Paribas accusandola di aver disposto tra il 2008 e il 2009 un prestito rischioso proposto in franchi svizzeri e rimborsato in euro. L'offerta ha portato a una sottoscrizione di 770 milioni di euro. A fine novembre la Corte d'Appello di Parigi ha condannato Personal Finance, la controllata del gruppo bancario francese che aveva lanciato il prestito. (Frp)