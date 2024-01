Business news: Spagna, riforma sussidio disoccupazione potrebbe costare fino a 2,5 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma dei sussidi di disoccupazione approvata dal governo spagnolo potrebbe costare alle casse pubbliche 2,5 miliardi di euro. È quanto emerge da uno studio della Fondazione di studi economici applicati (Fedea) nel quale si indica che la riforma comporterebbe 400 mila nuovi beneficiari, oltre ad aumentare la durata del beneficio stesso. Per Fedea, il margine di miglioramento della riforma risiede nell'inasprimento dei requisiti per la ricerca dell'occupazione e il non rifiuto delle offerte di lavoro, e nel miglioramento del funzionamento del sistema in modo che un maggior numero di offerte provenga dai servizi pubblici. Secondo la Fondazione, l'obiettivo dichiarato dal governo di migliorare l'occupazione dei beneficiari di prestazioni sociali attraverso politiche attive del lavoro sembra "lontano dall'essere raggiunto". Ciò è dovuto allo squilibrio tra i diritti ben definiti e gli obblighi non molto specifici dei beneficiari dei sussidi, nonché alle gravi carenze nelle prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego in termini di orientamento e intermediazione a causa del loro scarso rapporto con le aziende. (Spm)