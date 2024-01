© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Polonia a dicembre 2023 è scesa al 6,1 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). Nel mese di novembre, l’inflazione aveva toccato il 6,6 per cento. Su base mensile, la crescita dei prezzi al consumo a dicembre è stata dello 0,1 per cento. (Vap)