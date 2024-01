Business news: Russia, nel 2023 vendite di auto cresciute del 60 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del 2023 le vendite di autovetture in Russia sono cresciute del 60 per cento rispetto all'anno precedente, ammontando a 1,3 milioni di veicoli. Lo ha reso noto il ministero dell'Industria e del Commercio russo in un comunicato. "La metà di questo dato è rappresentata da auto di produzione nazionale", ha sottolineato il dicastero. In particolare, le vendite di autovetture per il 2023 sono aumentate del 62 per cento su base annua e hanno superato 1,056 milioni di veicoli, mentre quelle auto commerciali leggere del 35 per cento, fino a 105 mila. Il mercato dei camion in un anno è cresciuto del 74 per cento, attestandosi a 140,2 mila unità, e il mercato degli autobus è aumentato del 19 per cento rispetto all'anno scorso, pari a 17,8 mila veicoli. (Rum)